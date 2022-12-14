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14 декабря, 22:52

Ивана Кнолль: «Многие футболисты, которые играют на ЧМ-2022, хотели со мной встретиться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Ивана Кнолль.
Фото Global Look Press

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль, рассказала, что многие футболисты, которые принимают участие в ЧМ-2022, предлагали ей встретиться.

«Некоторые сообщения, которые я получила в социальных сетях, были приглашениями на «встречу» от футболистов, играющих на чемпионате мира. Я просто веселюсь со всеми. Полагаю, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не хочу ни с кем здесь встречаться. Мое намерение состоит в том, чтобы заставить людей улыбаться, вот и все», — приводит слова Кнолль Daily Mail.

Сборная Хорватии потерпела поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022. В матче за третье место хорваты сыграют с проигравшим в матче Франция — Марокко 17 декабря, начало — 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
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