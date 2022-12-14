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14 декабря, 22:49

Франция обыгрывает Марокко после первого тайма 1/2 финала ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Франция — Марокко — 1:0 после первого тайма.
Фото AFP

Франция обыгрывает Марокко после первого тайма матча 1/2 финала чемпионата мира в Катаре — 1:0.

На 5-й минуте счет в игре открыл защитник французов Тео Эрнандес. Он забил самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года. В середине первого тайма капитан сборной Марокко Ромен Саисс был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Селим Амалла.

Также вратарь марокканцев Яссин Буну пропустил первый гол от соперников на ЧМ-2022.

ЧМ-2022, Франция&nbsp;&mdash; Марокко. ЧМ-2022, Франция ведет 1:0 — марокканцы не забили чудо-гол. Онлайн-трансляция
Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
2:0
Марокко

Тео Эрнандес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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