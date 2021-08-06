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Источник сообщил, что Луческу может возглавить сборную Украины, а Хаджи — киевское «Динамо»

20:47
Мирча Луческу и Георге Хаджи. Фото Twitter
Мирча Луческу и Георге Хаджи. Фото Twitter
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Основным претендентом на работу со сборной Украины является главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, сообщает румынское издание Sport.ro. Ранее сборную покинул Андрей Шевченко, тренировавший ее на Евро-2020.

По данным источника, заменить Луческу в «Динамо» может другой румынский специалист Георге Хаджи. Сейчас он работает у себя на родине с «Фарулом».

Среди других кандидатов на работу со сборной в прессе упоминались Мирон Маркевич, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров. На Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала, показав лучший результат в своей истории.

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Евгений Петров все материалы автора

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