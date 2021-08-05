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ВАР будут использовать в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022

11:48
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Официальный сайт УЕФА сообщил, что в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 будут использовать видеоарбитров.

Отмечается, что ВАР будут работать на всех оставшихся матчах отбора на мировое первенство в Катаре. Изначально планировалось, что видеоарбитры будут принимать участие во всех играх отбора ЧМ-2022, но в первых трех турах это не удалось сделать из-за логистических проблем и рисков на фоне пандемии коронавируса.

Сборная России занимает второе место в группе H европейского отборочного турнира ЧМ-2022. В сентябре российская команда проведет три матча: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/026c-12ecc2a8d70d-81f2eea80210-1000--var-to-be-used-at-european-qualifiers-as-of-september-2021/

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Иван Торопцев все материалы автора

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