ВАР будут использовать в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022

Официальный сайт УЕФА сообщил, что в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 будут использовать видеоарбитров.

Отмечается, что ВАР будут работать на всех оставшихся матчах отбора на мировое первенство в Катаре. Изначально планировалось, что видеоарбитры будут принимать участие во всех играх отбора ЧМ-2022, но в первых трех турах это не удалось сделать из-за логистических проблем и рисков на фоне пандемии коронавируса.

Сборная России занимает второе место в группе H европейского отборочного турнира ЧМ-2022. В сентябре российская команда проведет три матча: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).