Источник сообщил, что Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины

Новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, сообщает Sport.ua.

По данным источника, 47-летний специалист договорился о разрыве контракта с «Аль-Айном» и уже в понедельник будет представлен в качестве главного тренера сборной Украины. Он заменит на этой должности Андрея Шевченко.

Указано, что Ребров подпишет контракт по схеме «2+1». Таким образом, специалист будет руководить «сине-желтыми» в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

Сергей Ребров ранее тренировал киевское «Динамо», «Аль-Ахли» и «Ференцварош». Он является двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины с «Динамо», трехкратным чемпионом Венгрии с «Ференцварошем».