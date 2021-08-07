Источник сообщил, что Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины
Новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, сообщает Sport.ua.
По данным источника, 47-летний специалист договорился о разрыве контракта с «Аль-Айном» и уже в понедельник будет представлен в качестве главного тренера сборной Украины. Он заменит на этой должности Андрея Шевченко.
Указано, что Ребров подпишет контракт по схеме «2+1». Таким образом, специалист будет руководить «сине-желтыми» в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.
Сергей Ребров ранее тренировал киевское «Динамо», «Аль-Ахли» и «Ференцварош». Он является двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины с «Динамо», трехкратным чемпионом Венгрии с «Ференцварошем».
Дополнительная информация:
https://new.sport.ua/news/548878-rebrov-podpishet-kontrakt-na-dva-goda
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