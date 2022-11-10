Надаль назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие сборные являются фаворитами чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

«Сложный вопрос. По поводу чемпионата мира сложно что-то предсказывать. Я бы сказал, что фавориты — Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Португалия и Испания. Игр будет много, но это фавориты. Хотя всегда есть шанс, что кто-то преподнесет сюрприз», — цитирует Надаля Sportskeeda.

Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и второй ракеткой мира.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.