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10 ноября, 14:32

Сборная Германии объявила окончательный состав на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Томас Мюллер и Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

Сборная Германии объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («Лейпциг»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Никлас Зюле («Боруссия» Д).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Д), Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» М), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).

В групповом турнире ЧМ-2022 немцы сыграют со сборными Испании, Японии и Коста-Рики.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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