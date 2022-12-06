Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира. Это антирекорд турнира
Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:0.
Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира — это антирекорд турнира.
Серии пенальти сборной Испании на чемпионатах мира и Европы
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Серия пенальти
|
24.06.1984
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Дания
|
1:1
|
5:4
|
22.06.1986
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Бельгия
|
1:1
|
4:5
|
22.06.1996
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Англия
|
0:0
|
2:4
|
16.06.2002
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Ирландия
|
1:1
|
3:2
|
22.06.2002
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Корея
|
0:0
|
3:5
|
22.06.2008
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Италия
|
0:0
|
4:2
|
27.06.2012
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Португалия
|
0:0
|
4:2
|
01.07.2018
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Россия
|
1:1
|
3:4
|
02.07.2021
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Швейцария
|
1:1
|
3:1
|
06.07.2021
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Италия
|
1:1
|
2:4
|
06.12.2022
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Марокко
|
0:0
|
0:3
Четыре неудачи в сериях пенальти — абсолютный рекорд чемпионатов мира. Посоперничать в невезении с испанцами могут команды Италии и Англии, которые уступили в трех сериях из четырех. Рекорд по победам делят аргентинцы и немцы — по четыре.
Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира
|
Команда
|
Серия (год)
|
Победы
|
Поражения
|
Аргентина
|
Югославия — 3:2 (1990), Италия — 4:3 (1990), Англия — 4:3 (1998), Германия — 2:4 (2006), Нидерланды — 4:2 (2014)
|
4
|
1
|
ФРГ/Германия
|
Франция — 5:4 (1982), Мексика — 4:1 (1990), Англия — 4:3 (1990), Аргентина — 4:2 (2006)
|
4
|
0
|
Бразилия
|
Франция — 3:4 (1986), Италия — 3:2 (1994), Нидерланды — 4:2 (1998), Чили — 3:2 (2014)
|
3
|
1
|
Испания
|
Бельгия — 4:5 (1986), Ирландия — 3:2 (2002), Корея — 3:5 (2002), Россия — 3:4 (2018), Марокко — 0:3
|
1
|
4
|
Франция
|
ФРГ — 4:5 (1982), Бразилия — 4:3 (1986), Италия — 4:3 (1998), Италия — 3:5 (2006)
|
2
|
2
|
Италия
|
Аргентина — 3:4 (1990), Бразилия — 2:3 (1994), Франция — 3:4 (1998), Франция — 5:3 (2006)
|
1
|
3
|
Англия
|
ФРГ — 3:4 (1990), Аргентина — 3:4 (1998), Португалия — 1:3 (2006), Колумбия — 4:3 (2018)
|
1
|
3
|
Хорватия
|
Дания — 3:2 (2018), Россия — 4:3 (2018), Япония — 3:1 (2022)
|
3
|
0
|
Нидерланды
|
Бразилия — 2:4 (1998), Коста-Рика — 4:3 (2014), Аргентина — 2:4 (2014)
|
1
|
2