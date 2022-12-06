Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:14

Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира. Это антирекорд турнира

Иван Шитик
Корреспондент
Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:0.

Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира — это антирекорд турнира.

Серии пенальти сборной Испании на чемпионатах мира и Европы

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

Серия пенальти

24.06.1984

ЧЕ

1/2 финала

Дания

1:1

5:4

22.06.1986

ЧМ

1/8 финала

Бельгия

1:1

4:5

22.06.1996

ЧЕ

1/4 финала

Англия

0:0

2:4

16.06.2002

ЧМ

1/8 финала

Ирландия

1:1

3:2

22.06.2002

ЧМ

1/4 финала

Корея

0:0

3:5

22.06.2008

ЧЕ

1/4 финала

Италия

0:0

4:2

27.06.2012

ЧЕ

1/2 финала

Португалия

0:0

4:2

01.07.2018

ЧМ

1/8 финала

Россия

1:1

3:4

02.07.2021

ЧЕ

1/4 финала

Швейцария

1:1

3:1

06.07.2021

ЧЕ

1/2 финала

Италия

1:1

2:4

06.12.2022

ЧМ

1/8 финала

Марокко

0:0

0:3

Четыре неудачи в сериях пенальти — абсолютный рекорд чемпионатов мира. Посоперничать в невезении с испанцами могут команды Италии и Англии, которые уступили в трех сериях из четырех. Рекорд по победам делят аргентинцы и немцы — по четыре.

Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира

Команда

Серия (год)

Победы

Поражения

Аргентина

Югославия — 3:2 (1990), Италия — 4:3 (1990), Англия — 4:3 (1998), Германия — 2:4 (2006), Нидерланды — 4:2 (2014)

4

1

ФРГ/Германия

Франция — 5:4 (1982), Мексика — 4:1 (1990), Англия — 4:3 (1990), Аргентина — 4:2 (2006)

4

0

Бразилия

Франция — 3:4 (1986), Италия — 3:2 (1994), Нидерланды — 4:2 (1998), Чили — 3:2 (2014)

3

1

Испания

Бельгия — 4:5 (1986), Ирландия — 3:2 (2002), Корея — 3:5 (2002), Россия — 3:4 (2018), Марокко — 0:3

1

4

Франция

ФРГ — 4:5 (1982), Бразилия — 4:3 (1986), Италия — 4:3 (1998), Италия — 3:5 (2006)

2

2

Италия

Аргентина — 3:4 (1990), Бразилия — 2:3 (1994), Франция — 3:4 (1998), Франция — 5:3 (2006)

1

3

Англия

ФРГ — 3:4 (1990), Аргентина — 3:4 (1998), Португалия — 1:3 (2006), Колумбия — 4:3 (2018)

1

3

Хорватия

Дания — 3:2 (2018), Россия — 4:3 (2018), Япония — 3:1 (2022)

3

0

Нидерланды

Бразилия — 2:4 (1998), Коста-Рика — 4:3 (2014), Аргентина — 2:4 (2014)

1

2
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
1
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
ЧМ-2022: Португалия — Швейцария — 1:0, Рамуш вышел вместо Криштиану и забил. Онлайн-трансляция
Португалия — Швейцария: Гонсалу Рамуш вывел португальцев вперед
«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ
Луис Энрике ответил на вопрос о своем будущем после поражения сборной Испании от Марокко на ЧМ-2022
Льоренте заявил, что газон не играл на пользу сборной Испании в матче с Марокко
Черевченко назвал сенсацией победу сборной Марокко над Испанией на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии в крупном турнире впервые с 2008 года

Гранат — о вылете Испании с ЧМ-2022: «Дежавю! Чистая психология»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости