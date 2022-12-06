Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии в крупном турнире впервые с 2008 года

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав национальной команды на матч со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

37-летний португалец не попал в стартовый состав национальной команды в крупных турнирах впервые с 2008 года в матче чемпионата Европы со Швейцарией.

До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.

Матч Португалия — Швейцария пройдет во вторник, 6 декабря. Начало встречи — 22.00 (мск).

Победитель этой пары выйдет в 1/4 финала, где сыграет с Марокко.