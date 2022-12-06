Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии в крупном турнире впервые с 2008 года
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав национальной команды на матч со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
37-летний португалец не попал в стартовый состав национальной команды в крупных турнирах впервые с 2008 года в матче чемпионата Европы со Швейцарией.
До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.
Матч Португалия — Швейцария пройдет во вторник, 6 декабря. Начало встречи — 22.00 (мск).
Победитель этой пары выйдет в 1/4 финала, где сыграет с Марокко.
Источник: https://t.me/optarussia/1634
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