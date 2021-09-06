Испания разгромила Грузию, Косово и Греция сыграли вничью
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Испании победила команду Грузии (4:0). Сборные Косова и Греции разошлись миром (1:1).
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа B
Испания — Грузия — 4:0 (3:0)
Голы: Хосе Гайя, 14 (1:0). Солер, 25 (2:0). Торрес, 41 (3:0). Сарабия, 63 (4:0).
Испания: Симон (Санчес, 74), Аспиликуэта, Ляпорт (Альбиоль, 46), Хосе Гайя (Мендес, 74), Гарсия (Мерино, 60), Сарабия, Льоренте, Солер, Эрнандес, Торрес (Пабло Форнальс, 61), Руис.
Грузия: Лория, Кашия, Гиорбелидзе (Какабадзе, 76), Лочошвили, Чабрадзе, Канкава, Абурджания (Чакветадзе, 69), Давиташвили (Алтунашвили, 69), Зария (Микаутадзе, 58), Азаров (Казаишвили, 57), Мамучашвили.
Предупреждения: Кашия, 69. Чабрадзе, 82.
Судья: Мартинш (Португалия).
5 сентября. Бадахос. Стадион «Нуэво Виверо».
Косово — Греция — 1:1 (0:1)
Голы: Дувикас, 45+2 (0:1). Муричи, 90+2 (1:1).
Косово: Мурич, Алити (Фазлиджи, 78), Ррахмани, Хадергьонай, Пакарада (Бютюки, 46), Войвода, Дрешевич, Бериша (Лошай, 79), Халими (Муслия, 84), Рашица, Муричи.
Греция: Влаходимос, Тзавеллас, Цимикас (Пападопулос, 88), Яннулис, Мавропанос, Бухалакис, Андруцос, Сиопис, Бакасетас, Павлидис (Фунтас, 80), Дувикас (Манталос, 63).
Предупреждения: Тзавеллас, 6. Пакарада, 36. Войвода, 53. Халими, 68. Влаходимос, 87.
Судья: Летексье (Франция).
5 сентября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».
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