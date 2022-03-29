Губерниев оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА в Дохе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА в Дохе.

«Я поехал бы, помог бы, безусловно, со своим международным авторитетом, но нахожусь в Тюмени на биатлоне, поэтому Александру Алаеву придется справляться без меня. А вообще в Доху нужно было бы отправить, например, Аршавина — у него светлая голова, того же Карпина в помощь», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Конгресс ФИФА состоится 31 марта.