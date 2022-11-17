Игорь Шалимов рассказал, что будет смотреть ЧМ-2022 без участия России

Экс-игрок сборной России Игорь Шалимов рассказал, что будет смотреть чемпионат мира-2022 без участия сборной России.

Турнир состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не выступит на чемпионате мира впервые с 2010 года.

— Этот чемпионат мира последний для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Что вы от него ждете?

— Вообще ничего не жду.

— Интересно ли вам будет смотреть чемпионат мира без России?

— Я, конечно, буду смотреть. Мне интересно, там по моей работе надо. Но, конечно, не настолько интересно, если бы там Россия.

— Сегодняшний матч сборной России с Таджикистаном будете смотреть?

— Конечно, — цитирует «Спорт День за Днем» Шалимова.

Сегодня, 17 ноября, Россия сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче. Начало — в 18.00 мск.