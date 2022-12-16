Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:18

Игорь Семшов рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира.

В решающем матче турнира примут участие сборные Аргентины и Франции. Игра состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил».

— В финале буду поддерживать Аргентину. Очень хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира. Ему не хватает только этого титула. За все годы, которые он провел в футболе, Лео заслужил этот кубок.

— Аргентине по силам обыграть нынешнюю Францию?

— Да. До полуфинала были большие сомнения по этому поводу, но Франция неубедительно выглядела с Марокко. Финал — это отдельная игра. В ней все может случиться. Аргентине нужно реабилитироваться за финал 2014 года. Все-таки это последний чемпионат мира для Месси, — сказал Семшов «РБ Спорт».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-v-finale-budu-podderzhivat-sbornuyu-argentiny-ej-po-silam-oby-grat-frantsiyu/
Игорь Семшов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
В Подмосковье умер впавший в кому на приеме у стоматолога ребенок
В ООН отреагировали на поставки ЗРК Patriot на Украину
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Далич: «Попросил игроков быть честными со мной, с собой и со сборной, сказать, есть ли у них проблемы»
Бушманов назвал фаворита в матче за третье место между Хорватией и Марокко на ЧМ-2022
Джоркаефф: «Франции выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах»
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
ЧМ-2022 удался, но он точно не лучший в истории. Рабинер — о лести Инфантино в адрес Катара
Ловрен и Влашич пропустили тренировку сборной Хорватии накануне матча за 3-е место на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкин назвал фаворита матча за третье место на чемпионате мира между сборными Марокко и Хорватии

Джоркаефф: «Франции выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости