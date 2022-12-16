Игорь Семшов рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира-2022
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира.
В решающем матче турнира примут участие сборные Аргентины и Франции. Игра состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил».
— В финале буду поддерживать Аргентину. Очень хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира. Ему не хватает только этого титула. За все годы, которые он провел в футболе, Лео заслужил этот кубок.
— Аргентине по силам обыграть нынешнюю Францию?
— Да. До полуфинала были большие сомнения по этому поводу, но Франция неубедительно выглядела с Марокко. Финал — это отдельная игра. В ней все может случиться. Аргентине нужно реабилитироваться за финал 2014 года. Все-таки это последний чемпионат мира для Месси, — сказал Семшов «РБ Спорт».
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