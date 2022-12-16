Шишкин назвал фаворита матча за третье место на чемпионате мира между сборными Марокко и Хорватии

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии.

— На самом деле всегда матчи на третье место тоже были эмоциональными, с большим количеством забитых голов. И матч Марокко с Хорватией, думаю, будет таким же. Для марокканцев это, конечно, будет более особенная игра. Хорваты все же более опытные, играли в финале, а вот африканская команда впервые дошла до такой стадии. И они отдадут все, чтобы занять третье место. Они и так уже вошли в историю, а если еще и завоюют бронзовые медали, для них это будет величайшее событие.

— Обе команды могли попасть в финал, но не попали. По делу?

— Думаю, все закономерно. Обе команды заслуженно дошли до полуфинала и наверняка довольны тем, как выступили в Катаре. Если бы за третье место играли Франция, Аргентина или Бразилия, то для них это был бы такой матч-утешение. А Марокко и Хорватия достигли своего потолка. Будет интересная игра, хорваты будут более раскрепощенные. Хотя надо посмотреть на составы. Потому что график был тяжелый, многие, возможно, не успели полностью восстановиться, непростые были полуфиналы. И на фоне этой усталости будет вдвойне интересно, как команды будут биться. Особенно Марокко за право войти в историю, — сказал Шишкин «РБ Спорт».

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.