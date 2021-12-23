Игнатьев: «Не надо подталкивать Карпина к решению вернуть Дзюбу в сборную России»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.
«Есть главный тренер, который наделен соответствующими полномочиями. Он вызывает в сборную России сильнейших футболистов, — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru. — Если какого-то игрока нет, значит, этот игрок не нужен команде. Не только Карпин не вызывает Дзюбу, Сергей Семак в «Зените» не ставит Артема в основной состав, предпочитая Сердара Азмуна. Ни один тренер не будет себе вредить, отказываясь от хорошего игрока. Считаю, что мы не должны подталкивать Карпина к такому решению. Тренер сам должен понять, нужен ему Дзюба или нет».
Весной сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира-2022. Под руководством Карпина команда сыграет с Польшей 24 марта.
В случае победы россияне проведут матч с сильнейшей командой из пары Швеция — Чехия. Обе игры пройдут в Москве на арене «Лужники».
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/ignatev-ne-nado-podtalkivat-karpina-k-resheniyu-vernut-dzyubu-v-sbornuyu-rossii
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