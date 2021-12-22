Флик рассказал о целях сборной Германии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о настрое команды на чемпионат мира. Немцы вышли в финальную стадию турнира.

«Мы хотим добиться максимального успеха. Все зависит от условий и доступности футболистов. У нас невероятная команда, все хотят успеха и трофеев. У нас есть год, мы должны его использовать, чтобы улучшить нашу игру.

Игроки очень хотят начать работу в сборной. Как тренеру это придает мне уверенности. Мы можем выиграть чемпионат, но обещать я ничего не могу», — цитирует Флика Sport Bild.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 18 ноября по 21 декабря 2022 года.