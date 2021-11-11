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Хвича Кварацхелия впервые за восемь месяцев забил за сборную Грузии

22:07
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия сделал дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Швеции. Его команда победила 2:0.

Грузин забил в матче за национальную команду впервые за восемь месяцев. В последний раз он забивал 31 марта в матче со сборной Греции (1:1).

Грузия уже потеряла шансы пробиться на чемпионат мира. Шведы с 15 очками остались на первом месте в группе, но могут уступить эту строчку команде Испании. Грузины одержали только вторую победу в цикле и с 7 очками остались на четвертом месте.

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Евгений Петров все материалы автора
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