Хвича Кварацхелия впервые за восемь месяцев забил за сборную Грузии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия сделал дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Швеции. Его команда победила 2:0.

Грузин забил в матче за национальную команду впервые за восемь месяцев. В последний раз он забивал 31 марта в матче со сборной Греции (1:1).

Грузия уже потеряла шансы пробиться на чемпионат мира. Шведы с 15 очками остались на первом месте в группе, но могут уступить эту строчку команде Испании. Грузины одержали только вторую победу в цикле и с 7 очками остались на четвертом месте.