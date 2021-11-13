Лев Лещенко: «Тревожно перед матчем с Хорватией. Надо упираться и играть на ничью»
Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Хорватия — Россия.
«Ощущения перед матчем тревожные. Хорваты последний матч выиграли крупно, как и мы. У них команда на ходу, хотя все говорили, что они не в форме. Нам надо упираться и играть на ничью. Мне понравился Мостовой в матче с Кипром. Наша команда тоже сбалансирована. Надо не бежать оголтело в прессинг, работать в середине поля. Это самое главное. Я бы советовал играть на контратаках, это у нас получается. Будем смотреть и болеть завтра», — сказал Лещенко «СЭ».
Матч между Россией и Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.
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