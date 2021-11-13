Сборная России вылетела на матч с Хорватией
Сборная России вылетела на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, сообщает пресс-служба национальной команды.
Футболисты, персонал и тренерский штаб отправились в Сплит, где завтра, 14 ноября состоится игра с хорватами (начало — в 17.00 мск).
В Сплит ??? pic.twitter.com/WMliO0wH16— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в завтрашнем матче.
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