В Госдуме ожидают только победы сборной России над Хорватией
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился ожиданиям от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира на чемпионата мира-2022.
«Ожидаем только победу. Матчи под руководством Карпина дают нам основания на это. Мне нравится, что главный тренер не боится экспериментировать. Он приглашает молодежь. Ребята поверили, что они могут побеждать. Появляются какие-то связки, опыт и комбинации. Мы примерно в одинаковой форме с Хорватами. Рейтинг, может, у хорватов выше нашего, зато у нас более молодые игроки. Мы на них очень надеемся. Высказывания некоторых хорватских футболистов должны подзадорить наших ребят выступить еще лучше. Тем более, очень много наших болельщиков поехали поддержать команду», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч между Россией и Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.
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