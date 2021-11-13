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В Госдуме ожидают только победы сборной России над Хорватией

Хорватия — Россия: прогноз Дмитрия Свищева на матч отбора ЧМ 2022 14 ноября
16:14
Дмитрий Свищев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Свищев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился ожиданиям от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира на чемпионата мира-2022.

«Ожидаем только победу. Матчи под руководством Карпина дают нам основания на это. Мне нравится, что главный тренер не боится экспериментировать. Он приглашает молодежь. Ребята поверили, что они могут побеждать. Появляются какие-то связки, опыт и комбинации. Мы примерно в одинаковой форме с Хорватами. Рейтинг, может, у хорватов выше нашего, зато у нас более молодые игроки. Мы на них очень надеемся. Высказывания некоторых хорватских футболистов должны подзадорить наших ребят выступить еще лучше. Тем более, очень много наших болельщиков поехали поддержать команду», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч между Россией и Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры