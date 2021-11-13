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Комбаров: «Россия забила Кипру шесть мячей, а хорваты Мальте семь — вот они пусть и расслабляются»

15:33
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Хорватией в отборочном турнире к ЧМ-2022.

«Все понимают ответственность матча с Хорватией, насколько он важен. Думаю, что тренерский штаб хорошо разобрал соперника и подготовил команду, — цитирует Комбарова «Чемпионат». — Главное, чтобы ребята подошли к решающей игре эмоционально правильно. Сомневаюсь, что результат матча с Кипром как-то скажется на состоянии нашей команды. Сборная России забила Кипру шесть мячей, а хорваты забили Мальте семь — вот пусть они лучше и расслабляются».

Также Комбаров считает, что сборной России нужно выходить на поле за победой.

«Говоря о результате завтрашнего матча, нас устраивает и ничья. Тем не менее не надо думать о ничьей, надо всегда думать только о победе, верить в свои силы и выходить на поле, чтобы побеждать», — сказал он.

У России перед последним матчей отборочного турнира ЧМ-2022 на счету 22 очка, у хорватов 20.

14 ноября в 17:00 по московскому времени команды сыграют друг против друга в Сплите. Сборной России для выхода из группы с первого места будет достаточно ничьей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4512207-d-kombarov-pust-rasslablyaetsya-horvatiya-a-ne-rossiya-oni-ved-malte-sem-zabili.html

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