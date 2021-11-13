Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Хорватией в отборочном турнире к ЧМ-2022.

«Все понимают ответственность матча с Хорватией, насколько он важен. Думаю, что тренерский штаб хорошо разобрал соперника и подготовил команду, — цитирует Комбарова «Чемпионат». — Главное, чтобы ребята подошли к решающей игре эмоционально правильно. Сомневаюсь, что результат матча с Кипром как-то скажется на состоянии нашей команды. Сборная России забила Кипру шесть мячей, а хорваты забили Мальте семь — вот пусть они лучше и расслабляются».

Также Комбаров считает, что сборной России нужно выходить на поле за победой.

«Говоря о результате завтрашнего матча, нас устраивает и ничья. Тем не менее не надо думать о ничьей, надо всегда думать только о победе, верить в свои силы и выходить на поле, чтобы побеждать», — сказал он.

У России перед последним матчей отборочного турнира ЧМ-2022 на счету 22 очка, у хорватов 20.

14 ноября в 17:00 по московскому времени команды сыграют друг против друга в Сплите. Сборной России для выхода из группы с первого места будет достаточно ничьей.