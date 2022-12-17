Хорватия — Марокко: команды обменялись голами к 9-й минуте

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол отличился в матче за 3-е место ЧМ-2022 против команды Марокко.

Он открыл счет уже на 7-й минуте встречи — 1:0.

Защитник пришел на стандарт и после красивой комбинации получил передачу. Гвардиол в красивом прыжке переправил мяч в ворота.

Однако уже через две минуты марокканцы отыгрались. На этот разработал их стандарт и защитник Ашраф Дари также забил головой, поразив ворота с близкого расстояния.