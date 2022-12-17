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Сегодня, 18:00

Финал ЧМ 2022 Аргентина — Франция: во сколько и где смотреть прямую трансляцию матча

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Форварды сборной Аргентины Лионель Месси и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины сыграет против Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала Аргентина победила Австралию (2:1), в 1/4 обыграла Нидерланды (2:2, 4-3 цен), а в полуфинале была сильнее Хорватии (3:0). Французы обыграли Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0).

Следить за матчем Аргентина — Франция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 1
Марокко 1
1-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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