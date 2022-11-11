Флик объяснил невключение Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал невключение защитника дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс в заявку национальной команды на ЧМ-2022.

«Матс полностью готов и находится в отличной форме. Но внутри тренерского штаба мы решили выбрать более молодого игрока (Армель Белла-Кочап. — Прим. «СЭ»). Мы больше ориентировались на будущее», — приводит слова Флика Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, что 33-летний футболист уже выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии в 2014 году в Бразилии.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии в группе Е сыграет с Испанией, Японией и Коста-Рикой.