Шмейхель: «Санчо не заслужил поехать на ЧМ-2022»

Шмейхель заявил, что Санчо сделал недостаточно для поездки на ЧМ-2022

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель одобрил решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не включать в состав на чемпионат мира-2022 вингера «красных дьяволов» Джейдона Санчо.

«Я не думаю, что он сделал достаточно для поездки в Катар. Я слегка расстроен из-за него, учитывая его талант. Да, сложно приезжать на «Олд Траффорд» с таким ценником, я это понимаю. Он показывал здесь то, что и в дортмундской «Боруссии». Он просто не делал это достаточно часто», — сообщил Шмейхель Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.