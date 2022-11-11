Калверт-Льюин пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, сообщает Daily Mail. У 25-летнего игрока выявлен вывих плечевого сустава.

В ближайшие сутки Доминик пройдет дополнительное обследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления. Из-за этого повреждения Калверт-Льюин не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

В текущем сезоне форвард сыграл 6 матчей за «Эвертон» и забил один гол.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.