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Сегодня, 09:47

Хакими: «Мечте Марокко пришел конец»

Хакими отреагировал на поражение Марокко в полуфинале ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился эмоциями после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре от Франции (0:2).

«Мы отдали всех себя. Мечте нашей команды, нашей страны пришел конец. Мы должны гордиться тем, что мы сделали, мы боролись до последней секунды и уходим с высоко поднятой головой», — написал футболист в соцсети.

Сборная Марокко сыграет в матче за третье место на ЧМ-2022 с командой Хорватии завтра, 17 декабря.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Ашраф Хакими
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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