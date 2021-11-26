Губерниев назвал условие, при котором сборная России выйдет на ЧМ-2022
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу шансов сборной России после жеребьевки стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.
«Мы избежали самых тяжелых и трудных соперников. Будет очень интересно. Польша — соперник очень серьезный. Швецию или Чехию мы тоже можем пройти, но нужно все-таки в футбол попытаться сыграть, а также не опасаться. Как говорится, глаза боятся, а ноги делают. Это полякам нужно опасаться нас. Мы должны помнить, что можем их завести, куда Макар телят не гонял. Нужно сыграть не как с Хорватией, потому что в Сплите мы боялись еще до начала матча. В общем, это серьезные матчи. Конечно, мы будем ждать и болеть», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
В финале стыков победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.
Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
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