До 9 декабря будет объявлено, где состоится матч против Польши
Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Российский футбольный союз объявит домашнюю арену для матча с Польшей до 9 декабря, сообщает пресс-служба РФС.
Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
Стыковые матчи пройдут следующей весной: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
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