Головин: «Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами»

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра (6:0). Хавбек был выбран капитаном российской команды на эту встречу.

«Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка. Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие ощущения. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен. Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», — заявил Головин.

В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.