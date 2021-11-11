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Головин: «Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами»

11 ноября, 23:44
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Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра (6:0). Хавбек был выбран капитаном российской команды на эту встречу.

«Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка. Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие ощущения. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен. Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», — заявил Головин.

В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.

Россия — Кипр

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Александр Бобров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры