Головин: «Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами»
11 ноября, 23:44
Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра (6:0). Хавбек был выбран капитаном российской команды на эту встречу.
«Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка. Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие ощущения. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен. Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», — заявил Головин.
В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.
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