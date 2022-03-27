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Андерссон: «Не знаю, сможем ли справиться со сборной Польши с той игрой, что показали против чехов»

Тренер сборной Швеции высказался о финальном стыке ЧМ-2022 с Польшей
Карен Саркисян
Корреспондент
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Янне Андерссон.
Фото AFP

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Польши.

«Не знаю, сможем ли справиться со сборной Польши с той игрой, что показали против чехов, — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА. — Мы сыграем иначе, так как поляки действуют в ином ключе. У нас есть пара дней на реабилитацию после матча со сборной Чехии. Посмотрим, что будет и кто как восстановится ко вторнику».

Напомним, что чехи прошли в финал стыков, одержав победу над командой Чехии (1:0), а поляки в результате отстранения из турнира сборной России.

Матч Польша — Швеция состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Шленски» в Хожуве. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0273-14c0099b447e-88d313e963c0-1000--превью-польша-швеция/
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