Андерссон: «Не знаю, сможем ли справиться со сборной Польши с той игрой, что показали против чехов»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Польши.

«Не знаю, сможем ли справиться со сборной Польши с той игрой, что показали против чехов, — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА. — Мы сыграем иначе, так как поляки действуют в ином ключе. У нас есть пара дней на реабилитацию после матча со сборной Чехии. Посмотрим, что будет и кто как восстановится ко вторнику».

Напомним, что чехи прошли в финал стыков, одержав победу над командой Чехии (1:0), а поляки в результате отстранения из турнира сборной России.

Матч Польша — Швеция состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Шленски» в Хожуве. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.