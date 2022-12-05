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Сегодня, 18:08

Лихачев: «Думаю, в одной из пар 1/8 финала ЧМ победит не фаворит»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о проходящем в эти дни чемпионате мира в Катаре.

— После группового этапа большие неожиданности — это вылет Бельгии и Германии. Из тех, кто попал в плей-офф, отмечу Бразилию. Наверное, можно говорить, что в полуфинале она встретится с Аргентиной. Что касается всех матчей, ни одной команде просто не будет. Везде надо доказывать свое превосходство. Лично мне хочется, чтобы далеко забралась сборная Испании. Посмотрим, как сложится на самом деле.

— Как думаете, команды, которые на групповом этапе преподнесли сюрпризы, могут пройти дальше?

— Думаю, какой-то сюрприз можно ожидать, но максимум один. Мы видим пары 1/8 финала, в них есть ярко выраженные фавориты. Но думаю, что в одной из восьми пар выиграет сборная, которая не считается фаворитом, — цитирует Лихачева «РБ Спорт».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-lihachev-dumayu-v-odnoj-iz-par-1-8-finala-chm-pobedit-ne-favorit/

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Михаил Лихачев
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