ФИФА начала дисциплинарное разбирательство в отношении игроков сборной Уругвая

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал разбирательство в отношении игроков сборной Уругвая по итогам матча группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Ганы (0:2), сообщает пресс-служба организации.

Речь идет о четырех футболистах: Хосе Марии Хименесе, Эдинсоне Кавани, Фернандо Муслере и Диего Године.

После окончания игры футболисты южноамериканской команды подбежали к арбитру и начали высказывать недовольство в связи с тем, что он не назначил пенальти в ворота ганцев.

Также, уходя с поля, Кавани намеренно опрокинул на землю монитор ВАР.

Уругвайцы с четырьмя очками заняли третье место в своей группе и не вышли в плей-офф ЧМ-2022.