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Стерлинг пропустил матч ЧМ-2022 против Сенегала из-за вооруженного ограбления дома

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг был вынужден покинуть Катар, где проходит чемпионат мира-2022. Как сообщает BBC, 27-летний англичанин улетел в Великобританию, где в дом с семьей футболиста вторглись вооруженные грабители.

Стерлинг пропустил матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0). Он вернется в расположение команды, если позволят обстоятельства.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Рахим Стерлинг
Футбол
Сборная Англии по футболу
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