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Сегодня, 21:59

Саутгейт — о жеребьевке ЧМ-2022: «Англия должна выйти из группы. США особенно интригуют»

Главный тренер сборной Англии Саутгейт оценил жеребьевку ЧМ-2022
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гарет Саутгейт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил результаты жеребьевки чемпионата мира 2022 года.

«Мы не так давно играли с США и Ираном, — приводит слова Саутгейта BBC Sport. — Третий соперник неизвестен, но возможно британское дерби. Сборная Англии должна выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого. Посев в первой корзине дает преимущество, так как ты избегаешь 6-7 больших команд».

Также тренер поделился мнением о команде США.

«Команда США особенно интригует. У них есть несколько очень хороших игроков. Мы знаем, на что способна эта команда», — сказал он.

Сборная Англии попали в группу B, где сыграет с командами США, Ираном, а также с Уэльсом, Шотландией или Украиной.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60593068

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