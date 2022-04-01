Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал предстоящий матч с командой Испании на ЧМ-2022.

«Было понятно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. О матче с Испанией у нас негативные воспоминания, но дважды с нами подобное не случится», — цитирует Нойера сайт Немецкого футбольного союза.

В последней встрече команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в матче Лиги наций в ноябре 2020 года.

Германия сыграет в группе E с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика — Новая Зеландия.