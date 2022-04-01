Нойер — о встрече с Испанией после 0:6: «Дважды с нами подобное не случится»
Мануэль Нойер оценил итоги жеребьевки ЧМ-2022
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал предстоящий матч с командой Испании на ЧМ-2022.
«Было понятно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. О матче с Испанией у нас негативные воспоминания, но дважды с нами подобное не случится», — цитирует Нойера сайт Немецкого футбольного союза.
В последней встрече команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в матче Лиги наций в ноябре 2020 года.
Германия сыграет в группе E с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика — Новая Зеландия.
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