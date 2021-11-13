Источник сообщил, что Петраков покинет сборную Украины в случае неудачи в Боснии
Судьба и. о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова зависит от исхода матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По имеющейся информации, в случае неудачи он будет уволен решением Исполкома УАФ (Украинской ассоциации футбола — Прим. «СЭ»), либо сам попросит об уходе. Заседание исполкома УАФ состоится 17 ноября. Если в Боснии все сложится удачно, то Петраков будет руководить сборной и в матчах плей-офф.
Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. Чтобы занять второе место и пробиться в плей-офф, украинцам нужно побеждать боснийцев и надеяться на благоприятный исход матча Финляндия — Франция.
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Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/v-sluchae-neudachi-v-bosnii-petrakov-pokinet-dolzhnost-i-o-glavnogo-trenera-sbornoy-ukrainy-1114223/
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