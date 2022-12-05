Тотти — о женщинах-судьях на ЧМ-2022: «Надеюсь, это перестанет быть новостью и станет нормой»

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением об участии женщин-судей в мужских турнирах.

Игру третьего тура групповой стадии мужского ЧМ-2022 между сборными Германии и Коста-Рики (4:2) впервые в истории турнира судила женщина — француженка Стефани Фраппар. Ее помощницами были бразильянка Неуза Бэк и мексиканка Карен Диас Медина.

«Это важно. Я говорю это еще и как отец маленькой девочки, которая скоро станет женщиной. Но я надеюсь, что рано или поздно это перестанет быть новостью и станет нормой», — приводит слова Тотти Football Italia.