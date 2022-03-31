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Сегодня, 15:43

Форвард сборной Португалии Роналду отреагировал на выход команды на чемпионат мира

Криштиану Роналду прокомментировал выход сборной Португалии на чемпионат мира-2022
Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что думает о попадании команды на ЧМ-2022.

«Есть много вариантов дойти до пункта назначения. Путь может быть не таким прямым иногда, главное то, как туда добраться.

Я отправляюсь на свой пятый чемпионат мира и на свой двенадцатый финальный этап большого турнира сборных с Португалией с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, но с гораздо более сильными амбициями. Мое стремление — удовлетворить желание всех нас: желание победить!» - написал Роналду в соцсетях.

Португалия обыграла Северную Македонию со счетом 2:0 и вышла на ЧМ-2022.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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