ФИФА может получить 7 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира в Катаре

ФИФА получит около 7 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация достигнет рекордной выручки в 7 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира — 2022, цитирует ТАСС со ссылкой на The Straits Times.

По данным источника, доходы идут от телевидения, спонсоров и маркетинга. В своих отчетах ФИФА заявила, что ожидает, что права на телетрансляцию установят новый рекорд к моменту финала чемпионата мира 18 декабря.

На счета ФИФА большая часть доходов приходит именно в год проведения турнира. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.