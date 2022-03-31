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Сегодня, 15:25

ФИФА может получить 7 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира в Катаре

ФИФА получит около 7 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира в Катаре
Виктория Кравченко
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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация достигнет рекордной выручки в 7 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира — 2022, цитирует ТАСС со ссылкой на The Straits Times.

По данным источника, доходы идут от телевидения, спонсоров и маркетинга. В своих отчетах ФИФА заявила, что ожидает, что права на телетрансляцию установят новый рекорд к моменту финала чемпионата мира 18 декабря.

На счета ФИФА большая часть доходов приходит именно в год проведения турнира. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/14241967
Джанни Инфантино
ФИФА
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