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Альварес: «В «Сити» обсуждали, у кого лучшие шансы на ЧМ-2022. Гвардиола указал на меня»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о прогнозе главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолы на ЧМ-2022.

«В один из моих первых дней в «Сити» Пеп, Родри и португальские футболисты обсуждали команды, способные выиграть чемпионат мира. Я молчал. Они говорили про Португалию, Францию. А Гвардиола сказал: «Знаете, у кого лучшие шансы?» И затем указал на меня», — приводит слова Альвареса Varsky Sports.

22-летний игрок на ЧМ-2022 забил за сборную Аргентины четыре гола и отдал одну результативную передачу в 7 матчах. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 по пенальти) в третий раз выиграли чемпионат мира.

За «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 Альварес провел 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Источник: Varsky Sports
Хосеп Гвардиола
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Хулиан Альварес
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