Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление по поводу ситуации с матчем отборочного раунда ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина.

«ФИФА сожалеет о ситуации, приведшей к отмене матча между сборными Бразилии и Аргентины и помешавшей миллионам болельщиков насладиться матчем двух сильнейших команд в мире. Первые отчеты о матче были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято своевременно», — говорится в заявлении организации.

5 сентября матч Бразилия — Аргентина был прерван из-за появления на поле полицейских. После этого аргентинцы в полном составе ушли с поля.

Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения мер по защите от коронавируса: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в чемпионате Англии.

6 сентября появилась информация, что полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины.

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны