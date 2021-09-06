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Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина футболистами сборной Аргентины

08:25
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Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины, сообщает Globo.

По информации источника, в отношении четырех аргентинских футболистов не будет проводится расследование за нарушение законов о здравоохранении. Сообщается, что перед тем, как покинуть Бразилию, футболисты провели беседу с местными полицейскими в аэропорту Сан-Паулу.

Матч Бразилия — Аргентина был прерван уже вначале после того, как на поле появились полицейские, и аргентинцы в полном составе ушли с поля. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге.

Дополнительная информация:

https://www.globo.com/

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Александр Кравченко все материалы автора

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