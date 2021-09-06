Лукаку, Менье и Вертонген не сыграют в матче против Белоруссии
15:27
Нападающий Ромелу Лукаку и защитники Тома Менье и Ян Вертонген покинули расположение сборной Бельгии, сообщает пресс-служба команды.
Футболисты вернулись в свои клубы и не сыграют в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Белоруссии.
Матч Белорусия — Бельгия состоится 8 сентября в Казани. Начало — в 21:45 по московскому времени.
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