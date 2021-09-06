Лукаку, Менье и Вертонген не сыграют в матче против Белоруссии

Нападающий Ромелу Лукаку и защитники Тома Менье и Ян Вертонген покинули расположение сборной Бельгии, сообщает пресс-служба команды.

Футболисты вернулись в свои клубы и не сыграют в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Белоруссии.

UPDATE: @RomeluLukaku9, @JanVertonghen & @ThomMills left the camp and returned to their clubs. Yari Verschaeren and Charles De Ketelaere joined the camp. @HugoSiquet trained this morning with the group as a reward for his U21 camp, but will not travel to Kazan. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 6, 2021

Матч Белорусия — Бельгия состоится 8 сентября в Казани. Начало — в 21:45 по московскому времени.