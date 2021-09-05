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Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
5 сентября 2021, 23:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Дикий скандал в Южной Америке: матч Бразилия - Аргентина прерван в самом начале»

№ 8519, от 07.09.2021

Скандал в матче Бразилия — Аргентина. Фото Reuters Игроки сборной Аргентины. Фото Reuters Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters
Скандал в матче Бразилия — Аргентина. Фото Reuters
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Совершенно невероятная история.

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины, который игрался в Сан-Паулу, был остановлен уже на 7-й минуте после стартового свистка. На поле вышли местные полицейские и работники санитарных служб, которые потребовали прекратить встречу. После переговоров, которые длились несколько минут, сборная Аргентины в полном составе вместе с тренерским штабом покинула поле и ушла в раздевалку.

Игроки сборной Аргентины. Фото Reuters
Игроки сборной Аргентины. Фото Reuters

Причина грандиозного скандала потрясает воображение. Дело в том, что три футболиста из стартового состава Аргентины — голкипер Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро и полузащитник Джованни Ло Сельсо, а также еще один хавбек Эмилиано Буэндиа, оставшийся в запасе, — нарушили правила въезда в Бразилию и согласно действующему в стране ковидному протоколу не могли находиться на поле. Все четыре футболиста выступают за английские клубы. Как сообщает АР, дело в том, что согласно правилам, утвержденным бразильским министерством здравоохранения, все лица, за последние 14 дней находившиеся на территории Великобритании, по прибытии в страну должны отправиться на карантин сроком 14 дней. Чиновники настаивают, что Мартинес, Ромеро, Ло Сельсо и Буэндиа, нарушившие эти правила, должны немедленно вернуться «в страну пребывания» — то есть в Британию.

Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters
Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters

При этом остается непонятно, как эта четверка сумела пройти пограничный контроль при въезде в Бразилию. По словам журналиста Юнаса Гивера, якобы они при въезде в страну указали в декларации, что не находились на территории Великобритании последние две недели. Что является неправдой — все они были в заявках своих клубов на матчах АПЛ в минувшие выходные. По одной из версий, они подделали соответствующие документы.

Как пишет журналист телеканала beIN Роберто Рохас, когда начался скандал, капитан аргентинцев Лионель Месси спрашивал вышедших на поле представителей бразильских властей: «Мы здесь уже три дня, почему вы делаете это только сейчас?»

За несколько часов до начала матча агентство Anvisa — бразильский аналог Роспотребнадзора — выступило с заявлением, что четыре футболиста сборной Аргентины нарушили правила въезда в страну, должны быть изолированы, и не могут принимать участие в игре. Однако, по словам представителей КОНМЕБОЛ (южноамериканской конфедерации футбола), аргентинцы выполнили все нормы установленного ими ковидного протокола. Именно поэтому матч и начался. Однако у Anvisa было свое мнение, и оно перешло к решительным действиям.

Уже официально объявлено, что матч сегодня доигран не будет. Согласно заявлению КОНМЕБОЛ, судья и делегат матча направят соответствующий рапорт в дисциплинарный комитет ФИФА, и тот уже вынесет соответствующий вердикт.

5&nbsp;сентября. Сан-Паулу. Бразилец Неймар и&nbsp;аргентинец Лионель Месси общаются с&nbsp;представителем Национального агентства по&nbsp;санитарному надзору Бразилии.

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