ФИФА аннулировала желтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022

ФИФА аннулировала желтые карточки игроков, которые будут участвовать в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает BBC.

По информации источника, в общей сложности были аннулированы желтые карточки 107 футболистов.

Таким образом, игроки, которые получат предупреждения в полуфинальных встречах стыкового турнира, смогут принять участие в финалах в случае победы их сборных.

При этом футболисты, которые получили две желтые карточки в играх группового этапа, будут дисквалифицированы на полуфинальные матчи стыков.

Напомним, что полуфинальные стыковые встречи отбора ЧМ-2022 состоятся 24 марта.