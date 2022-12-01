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1 декабря, 22:39

Фабрегас назвал Мбаппе одним из лучших игроков в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший испанский футболист Сеск Фабрегас поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате мира, а также о форварде команды Килиане Мбаппе.

«У Франции хороший старт. Если не брать поражение в последнем туре, они выиграли первые два матча, несмотря на отсутствие таких игроков, как Бензема, Лукас Эрнандес, Канте и Погба. У них очень молодая команда, но это также часть ее силы, у нее отличный индивидуальный стиль. Да, это правда, что трудно защитить свой титул. Франция не смогла этого сделать в 2002 году, а мы не смогли этого сделать в 2014 году в Бразилии. Это доказывает, что выиграть два чемпионата подряд непросто. Но то, что показала Франция, очень многообещающе для будущего, особенно с Килианом Мбаппе, который находится сейчас в отличной форме. Для меня является одним из лучших игроков в мире», — приводит слова Фабрегаса Footmercato.

Мбаппе принял участие в двух матчах сборной Франции на ЧМ-2022 и забил три гола — один в ворота Австралии и два Дании.

Сеск Фабрегас
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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