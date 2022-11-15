Холанн назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я думаю, что фаворитами турнира являются Бразилия, Аргентина, Франция и, возможно, Англия. Я не могу назвать только одну страну, потому что на ЧМ есть много хороших команд. Так что пусть будут эти четыре», — приводит слова Холанна Daily Mail.

Напомним, что сборная Норвегии не отобралась в финальную часть мирового первенства.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, в нем примут участие 32 сборные.