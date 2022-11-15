ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

15 ноября, 20:18

Холанн назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я думаю, что фаворитами турнира являются Бразилия, Аргентина, Франция и, возможно, Англия. Я не могу назвать только одну страну, потому что на ЧМ есть много хороших команд. Так что пусть будут эти четыре», — приводит слова Холанна Daily Mail.

Напомним, что сборная Норвегии не отобралась в финальную часть мирового первенства.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, в нем примут участие 32 сборные.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар
Источник: Daily Mail
Эрлин Холанн
Чемпионат мира по футболу 2022
1
0
Читайте также
Замужем за плейбоем. Почему несчастлива пловчиха и княгиня Монако Шарлин?
Роналду пошел на разрыв с «МЮ». Что дальше: «Челси», «Спортинг» или МЛС?
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родриго назвал Неймара лучшим футболистом сборной Бразилии

Легенда иранского футбола отказался ехать на чемпионат мира из-за ситуации в стране
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости