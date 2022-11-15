Родриго назвал Неймара лучшим футболистом сборной Бразилии

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс считает, что форвард «ПСЖ» Неймар является лучшим футболистом сборной Бразилии.

«Нужно ли сборной Бразилии строить игру вокруг Неймара? Не только. Хотя мы знаем, что это наш лучший футболист. Мы должны сделать все, что ему было комфортно на поле. Если Ней сыграет как надо, то принесет много пользы и поможет нам», — приводит слова Родриго Marca.

Он также заявил, что сборная Аргентины является очень сильным соперником. По его словам, выиграв Кубок Америки они показали, насколько опасны.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.