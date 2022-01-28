Эквадор и Бразилия сыграли вничью

Сборная Эквадора сыграла вничью с командой Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 — 1:1. На 6-й минуте Каземиру вывел бразильцев вперед. Эквадорцам удалось отыграться в конце второго тайма благодаря голу Феликса Торреса.

В первой половине обе команды остались в неполных составах. Голкипер колумбийцев Александр Домингес был удален на 15-й минуте за удар соперника в грудь ногой. Спустя пять минут защитник бразильцев Эмерсон Роял получил вторую желтую карточку.

На 25-й минуте бразильский голкипер Алиссон увидел перед собой красную карточку, но после просмотра повтора ее заменили на желтую. На 95-й минуте Алиссон сыграл в мяч на выходе и столкнулся с соперником. Арбитр показал вратарю желтую карточку и назначил пенальти, но после просмотра повтора наказание было отменено.

Сборная Бразилии продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 36 очков. Команда Эквадора идет на 3-й строчке с 24 очками.