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Сегодня, 02:11

Эквадор и Бразилия сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
28 января. Эквадор — Бразилия — 1:1.
Фото Twitter

Сборная Эквадора сыграла вничью с командой Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 — 1:1. На 6-й минуте Каземиру вывел бразильцев вперед. Эквадорцам удалось отыграться в конце второго тайма благодаря голу Феликса Торреса.

В первой половине обе команды остались в неполных составах. Голкипер колумбийцев Александр Домингес был удален на 15-й минуте за удар соперника в грудь ногой. Спустя пять минут защитник бразильцев Эмерсон Роял получил вторую желтую карточку.

На 25-й минуте бразильский голкипер Алиссон увидел перед собой красную карточку, но после просмотра повтора ее заменили на желтую. На 95-й минуте Алиссон сыграл в мяч на выходе и столкнулся с соперником. Арбитр показал вратарю желтую карточку и назначил пенальти, но после просмотра повтора наказание было отменено.

Сборная Бразилии продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 36 очков. Команда Эквадора идет на 3-й строчке с 24 очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
27 янв, 23:59. Rodrigo Paz Delgado (Кито)
Эквадор
1:1
Бразилия
Голы
Каземиру, 6 (0:1), Торрес, 75 (1:1)
Эквадор
Домингес Торрес Хинкапье Эступиньян Пресиадо (Пресиадо, 66 ) Груэсо (Кайседо, 66 ) Плата Франко (Галиндес, 19 ) Кайседо (Мендес, 86 ) Эстрада (Сарселен, 85 ) Валенсия
Бразилия
Алиссон Эмерсон Роял Тиагу Силва Алекс Сандру Эдер Милитау Каземиру Фред Коутинью (Дани Алвес, 33) Кунья (Габриэл Барбоза, 79) Рафинья (Габриэл Жезус, 63) Винисиус Жуниор (Антони, 63)
Предупреждения
Валенсия 70, Кайседо 78  -  Эмерсон Роял 1, Алиссон 31, Рафинья 42, Эдер Милитау 45
Удаления
Домингес 15, Эмерсон Роял 20 (вторая ж.к)
Судьи
Рольдан

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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